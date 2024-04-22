Daripada Berdebat soal Putusan MK, Ganjar Pilih Singgung PR Besar Presiden dan Wapres Terpilih

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo enggan ambil pusing dan banyak berdebat soal putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Daripada meributkan hal-hal yang tidak perlu, kata Ganjar, lebih baik saat ini presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran fokus dengan pekerjaan rumah (PR) yang menanti.

"Hari ini dolar membuat rupiah jatuh, hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak, harga minyak naik, kebutuhan pangan mesti dicukupi, saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk diselesaikan dari pada sekadar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini," kata Ganjar kepada wartawan di Gedung MK, Senin (22/4/2024).