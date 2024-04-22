Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TKN Sebut Ada Parpol Pengusung Anies dan Ganjar Bakal Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |19:50 WIB
TKN Sebut Ada Parpol Pengusung Anies dan Ganjar Bakal Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mengungkap, akan ada partai politik (parpol) pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Nusron, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa pilpres 2024, dan membuat posisi Prabowo-Gibran menjadi presiden-wakil presiden 2024 secara sah.

“Akan ada partai pengusung paslon 01 dan 03 yang gabung. Ada pasti,” kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).

Telusuri berita news lainnya
