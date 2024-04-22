Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Putusan Pilpres 2024, Ganjar dan Parpol Pendukung Kumpul di Rumah Megawati

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:01 WIB
Usai Putusan Pilpres 2024, Ganjar dan Parpol Pendukung Kumpul di Rumah Megawati
Ketum Partai Hanura Oso (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu ternyata membahas posisi oposisi pada Pemerintahan 2024-2029.

"Itu (posisi oposisi) yang sedang kita bicarakan. Saya tidak bisa membicarakan hal ini karena ada di antara kita yang wajib sebagai speaker (pembicara) yang harus melakukan sesuai mekanisme kerja sama politik," kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat meninggalkan kediaman Megawati, Senin (22/4/2024).

Kendati demikian, menurut Oso, pembahasan itu masih terus digodok. Oso mengklaim pembahasan itu termasuk bagaimana langkah untuk merespons ditolaknya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kubu Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi.

"Sampai sekarang belum putus (langkah selanjutnya) karena ada beberapa orang tidak hadir," tambah dia.

Halaman:
1 2
      
