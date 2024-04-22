Bertemu Surya Paloh Usai Putusan MK, Anies Baswedan: Semua Sudah Selesai

JAKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyambangi Ketua Umum (Ketum) NasDem, Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat usai putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024) sore.

Ia menyampaikan bahwa semuanya sudah selesai sehingga waktunya bersilahturahmi dengan partai pengusung dimulai dengan berkunjung ke NasDem.

"Semua sudah selesai maka tadi bertemu dengan partai pengusung mulai dengan (NasDem). MK tadi sudah (membacakan putusan). Tidak ada yang khusus teman-teman, jadi dengan MK telah menyampaikan putusan ya maka sore ini bersilahturahmi dengan partai pengusung mampir ke Pak Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem," kata Anies kepada wartawan.

Anies menyebut juga akan menyambangi PKB dan PKS untuk menyampaikan amanat yang sudah dijalankan sebagai Capres 2024.

"Habis ini saya ke PKB dan besok rencananya ke PKS jadi menyampaikan ke partai pengusung atas amanat kemarin sudah dijalankan prosesnya sudah sampai diujung jadi kemudian silahturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )