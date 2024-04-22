Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU: Prabowo-Gibran Bakal Ditetapkan Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih Rabu Lusa

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:20 WIB
KPU: Prabowo-Gibran Bakal Ditetapkan Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih Rabu Lusa
Prabowo dan Gibran (Foto: Instagram Prabowo Subianto)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan untuk seluruhnya atas gugatan yang dilayangkan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Sebagai konsekuensinya, SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 secara nasional dinyatakan benar dan tetap sah berlaku," kata Hasyim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Hasyim menjelaskan, karena SK KPU 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk Pilpres adalah penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih.

"Diagendakan KPU akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 jam 10.00 WIB dilaksanakan di kantor KPU," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
