Gunung Ruang Turun Level III, Status Tanggap Darurat Bencana Masih Berlaku

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (Foto: Tangkapan layar/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengungkapkan, Gunungapi Ruang telah diturunkan statusnya menjadi level III atau ‘Siaga’.

"Untuk erupsi Gunungapi Ruang alhamdulillah saat ini statusnya sudah mulai turun jadi level IV ke level II," kata Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Senin (22/4/2024).

Abdul Muhari mengatakan, penurunan level status tersebut bukan berarti menurunkan status darurat kawasannya. Jadi, katanya, status darurat tanggap bencana masih tetep diberlakukan.

"Status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro dari tanggal 16 sampai tanggal 29 April 2024. Tidak berarti kemudian, dengan penurunan status gunung api dari level IV ke III maka kemudian penanganan pengungsi menjadi berkurang," tegasnya.

Kendati telah turun pada level III ’Siaga’, BNPB tetap meminta agar masyarakat di sekitar Gunungapi Ruang dan pengunjung/wisatawan tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 4 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sitaro menyatakan bahwa hingga Senin 21 April 2024, terdapat 3.582 warga yang mengungsi. Adapun sebanyak 3.614 rumah mengalami kerusakan akibat dampak erupsi Gunungapi Ruang yang tersebar di 2 kelurahan dan 13 kampung.