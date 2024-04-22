Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pasca-Putusan MK, PDIP: Indonesia Masuk ke Dalam Kegelapan Demokrasi

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |21:22 WIB
Pasca-Putusan MK, PDIP: Indonesia Masuk ke Dalam Kegelapan Demokrasi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut Indonesia akan masuk ke dalam kegelapan demokrasi imbas adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Senin (22/4/2024).

Hal ini ditanggapi Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di tengah-tengah kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakornas) PDIP terkait Pilkada 2024 yang digelar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, malam ini.

Dalam pernyataan sikap resmi menanggapi putusan MK, PDIP menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral. Sehingga, MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan.

"Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya Othoritarian Democracy melalui penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto dalam menyampaikan pernyataan sikap resminya.

Kendati demikian, PDIP mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran.

"Untuk pertama kalinya sengketa Pilpres di MK ada tiga hakim MK yang memberikan suatu penilaian kritis, dissenting opinion terhadap pelaksanaan Pilpres," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
