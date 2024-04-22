Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK, Cak Imin: Koalisi Perubahan Sudah Selesai

JAKARTA - Cawapres nomor urut 1 sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa Koalisi Perubahan secara target hingga tujuan sudah selesai seiring gugatan sengketa Pilpres 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024).

"Koalisi perubahan secara target tujuan dan fungsi sudah selesai," kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat.

Cak Imin tak menutup kerjasama politik dengan NasDem dan PKS serta partai lainnya ke depan. Ia menyebut kerjasama Koalisi Perubahan menghasilkan memori manis dan memudahkan kerjasama di masa yang akan datang.

"Tetapi secara kerjasama tentu PKB sangat berharap terus kerjasama dengan NasDem dengan PKS dan tentu dengan partai-partai manapun. Tetapi bagi PKB kebersamaan dengan NasDem dan PKS menghasilkan memori yang manis yang tentu akan sangat membekas sehingga memudahkan kalau kerjasama kerjasama itu berkembang di masa yang akan datang," ujarnya.