Anies Merapat ke Markas PKB Malam-Malam Usai Putusan MK

JAKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan merapat ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Senin (22/4/2024) malam ini untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan elit.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Anies tiba di Kantor DPP PKB sekira pukul 21.26 WIB dengan mengenakan setelan jas seperti yang digunakan saat hadir dalam sidang putusan di MK. Anies disambut Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Kaderisasi Hanif Dhakiri untuk menuju ke lantai atas Kantor DPP PKB.

"Mau ngobrol. Kita datang ke semua. Tadi ke NasDem, sekarang PKB, besok PKS," kata Anies singkat.

Pertemuan Anies pun tak berlangsung lama sekira pukul 21.41 WIB langsung meninggalkan Kantor DPP PKB.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

“Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi pemohon dan pihak terkait perkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan hasil putusan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).