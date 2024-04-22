PDIP Tentukan Sikap Gabung Pemerintah Atau Oposisi Pada Bulan Mei Mendatang

JAKARTA - PDI-Perjuangan akan menentukan sikap apakah akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada di luar pemerintahan atau bisa dikenal sebagai oposisi pada Bulan Mei 2024 Mendatang.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mulanya menyampaikan bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan keluar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional (Rakornas) yang insya Allah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Di forum tersebut, kata dia, DPP PDIP bersama segenap struktur partai baik tingkat DPC maupun DPD akan bersidang sekaligus bermusyawarah dalam melihat berbagai dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia.

"Dan kemudian akan berikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif Kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)