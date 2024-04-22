Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Tentukan Sikap Gabung Pemerintah Atau Oposisi Pada Bulan Mei Mendatang

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:32 WIB
PDIP Tentukan Sikap Gabung Pemerintah Atau Oposisi Pada Bulan Mei Mendatang
A
A
A

JAKARTA - PDI-Perjuangan akan menentukan sikap apakah akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada di luar pemerintahan atau bisa dikenal sebagai oposisi pada Bulan Mei 2024 Mendatang.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mulanya menyampaikan bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan keluar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional (Rakornas) yang insya Allah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Di forum tersebut, kata dia, DPP PDIP bersama segenap struktur partai baik tingkat DPC maupun DPD akan bersidang sekaligus bermusyawarah dalam melihat berbagai dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia.

"Dan kemudian akan berikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif Kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179854//esti_wijayati-3CU6_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Diverifikasi, PDIP: Bagaimana Nasib Reformis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178915//politisi_pdip_guntur_romli-6YHf_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175526//viral-pTzJ_large.jpg
PDIP Tolak Tim Senam Israel Berlaga di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement