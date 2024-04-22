Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies ke Jajaran DPP PKB: Amanah yang Dititipkan Sudah Dijalankan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |23:32 WIB
Anies ke Jajaran DPP PKB: Amanah yang Dititipkan Sudah Dijalankan
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyambangi Kantor DPP PKB di Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024) malam. Ia menyampaikan, kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi dengan partai politik (parpol) pengusung.

"Kami silaturahmi kepada pimpinan partai-partai pengusung. Jadi tadi ke DPP NasDem, lalu malam ini ke DPP PKB. InsyaAllah besok ke PKS," kata Anies.

Anies pun menyampaikan, kedatangannya ke markas parpol pengusung untuk melaporkan amanah yang dititipkan telah dijalankan.

"Jadi itu saja sebenarnya, menyampaikan bahwa amanah yang dititipkan sudah dijalankan dan hasilnya sudah kita lihat sama-sama, kita hormati proses sampai tuntas," ucap Anies.

Kendati demikian, Anies mengatakan, dirinya akan mengawal proses kepemimpinan pemerintah ke depan agar demokrasi berjalan dengan baik.

"Dan sekarang mari kita kawal ke depan supaya transisi berjalan dengan baik dan harapannya demokrasi kita menjadi lebih baik lagi," ucap Anies.

Saat disinggung terkait adanya pembahasan langkah politik ke depan, Anies mengaku tak membahas dengan pimpinan PKB yang juga menjadi pendampingnya di Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar.

Halaman:
1 2
      
