Kondisi Gedung MK Jelang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

JAKARTA - Jelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kondisi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terpantau ketat dengan penjagaan, Senin (22/4/2024).

Hal tersebut terlihat ketika petugas keamaan memeriksa setiap orang yang akan masuk menuju Gedung MK.

Sementara itu, di pelataran gedung juga terlihat penjagaan ketat dari sejumlah personel polisi dengan menggunakan senjata laras panjangnya.

Di depan pintu masuk Gedung MK, juga terpasang barrier besi. Lebih jauh, di dalam gedung petugas memberikan penjagaan yang lebih ketat.

Di sisi lain, polisi juga sudah menutup sebagian jalan menuju Gedung MK, tepatnya di ujung Jalan Medan Merdeka Barat dekat Patung Kuda.

Penutupan jalan itu dilakukan guna mengantisipasi pergerakan massa yang akan melakukan demonstrasi pada hari ini.

Sebelumnya, Sebanyak 7.783 petugas gabungan TNI-Polri siap mengamankan pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi.