Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Putusan Sengketa Pilpres, Ratusan Massa Mulai Padati Kawasan Gedung MK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:59 WIB
Kawal Putusan Sengketa Pilpres, Ratusan Massa Mulai Padati Kawasan Gedung MK
Massa Kawal Sidang Putusan Sengketa Pilpres/ Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA -Ratusan massa berbagai elemen mulai memadati sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/2024).

Massa mengawal jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Mereka pun saat ini tampak mendengarkan sidang putusan yang tengah dibacakan tersebut.

Pantauan MNC Portal, sekira pukul 09.00 WIB, tampak kawasan Patung Kuda mulai ramai oleh ratusan massa aksi damai. Mereka menggelar aksi untuk mengawal jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024.

Tak sedikit dari massa yang membawa bendera merah putih, spanduk, hingga poster yang menyuarakan agar hakim MK bisa memiliki hati nurani dalam memutuskan sidang putusan tersebut. Ratusan massa dari berbagai elemen itu tampak mendengarkan sidang putusan yang tengah dibacakan tersebut.

Sekadar diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini.

Putusan itu merupakan permohonan yang diajukan kubu 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan kubu 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Persidangan sengketa PHPU akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement