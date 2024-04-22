Kawal Putusan Sengketa Pilpres, Ratusan Massa Mulai Padati Kawasan Gedung MK

JAKARTA -Ratusan massa berbagai elemen mulai memadati sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/2024).

Massa mengawal jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Mereka pun saat ini tampak mendengarkan sidang putusan yang tengah dibacakan tersebut.

Pantauan MNC Portal, sekira pukul 09.00 WIB, tampak kawasan Patung Kuda mulai ramai oleh ratusan massa aksi damai. Mereka menggelar aksi untuk mengawal jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024.

Tak sedikit dari massa yang membawa bendera merah putih, spanduk, hingga poster yang menyuarakan agar hakim MK bisa memiliki hati nurani dalam memutuskan sidang putusan tersebut. Ratusan massa dari berbagai elemen itu tampak mendengarkan sidang putusan yang tengah dibacakan tersebut.

Sekadar diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini.

Putusan itu merupakan permohonan yang diajukan kubu 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan kubu 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Persidangan sengketa PHPU akan dimulai pukul 09.00 WIB.