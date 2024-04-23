Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bersyukur Proses di MK Sudah Selesai, Prabowo: Kita Sekarang Bersiap Hadapi Masa Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |04:06 WIB
JAKARTA - Presiden terpilih 2024/2029, Prabowo Subianto akhirnya buka suara pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa pilpres yang dilayangkan oleh kubu Anoes Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo bersyukur atas putusan MK tersebut. Ia pun mengaku, pihaknya kini tengah melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan.

"Ya kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai, dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan, saya kira itu dari saya ya," tutur Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin ( 22/4/2024).

Prabowo pun mengaku, dirinya akan kunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendengarkan penetapan pemenang Pilpres 2024 pada Rabu (24/4/2024). "Kalau ga salah, hari Rabu kita akan ke KPU," ucapnya singkat.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dukungan dari masyarakat. Tak lupa, Prabowo juga ucapkan terima kasih ke MK yang telah menjalankan tugasnya.

"Terima kasih dukungannya, terima kasih kepada MK yang sudah menjalankan tugas yang berat, saya kira itu saja," ucap Prabowo.

"Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya kira itu ya, terima kasih sudah sabar," tandasnya.

