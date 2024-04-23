Anies ke Prabowo-Gibran : Selamat Bekerja Menunaikan Harapan Rakyat!

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menyampaikan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih, setelah MK menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2024.

"Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua," tutur Anies dalam pernyataan video yang diunggah di akun YouTubenya, Senin (22/4/2024).

Anies pun menyinggung pertanyaan yang kerap dilempar kepadanya tentang sosok Prabowo. Ia menegaskan, Prabowo merupakam sosok patriot.

"Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot, Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang," kata Anies.

Atas dasar itu, Anies meyakini, Prabowo sangat paham bahwa demokrasi yang baik itu bisa menerima keberadaan oposisi, menjaga indepedensi tiga cabang kekuasaan hingga menjaga kebebasan pers dan masyarakat dalam bersuara.