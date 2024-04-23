Respon Putusan MK, PPP: Kami Sampaikan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan selamat kepada Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah menangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ucapan selamat menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan PHPU dari Paslon Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Paslon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"PPP menghormati hasil PHPU Pilpres karena keputusan MK merupakan final dan terakhir. Kami menyampaikan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (22/4/2024).

Pria yang akrab disapa Awiek ini berkata, putusan MK menjadi bagian terakhir dari rangkaian pilpres dengan segala dinamikanya. Untuk itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu kembali dalam membangun negeri.

"Saatnya semua elemen bangsa Indonesia bersatu untuk membangun negeri dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kontestasi politik 5 tahunan merupakan instrumen demokrasi yang tujuan utamanya untung kesejahteraan rakyat. Karena itulah pembangunan Indonesia tujuannya untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Lebih lanjut, Awiek menilai, proses persidangan di MK telah memberikan contoh yang baik dalam penyelesaian sengekta kepemeliuan. Dengan proses itu, ia berkata, kedewasaan sikap politik masyarakat bisa meningkat.