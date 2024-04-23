Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pasca Putusan MK, Mahfud MD Tegaskan Komitmen Menjaga Negara dan Tegakkan Hukum

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |06:27 WIB
Pasca Putusan MK, Mahfud MD Tegaskan Komitmen Menjaga Negara dan Tegakkan Hukum
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD turut merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Meski permohonannya ditolak, ia mengajak komitmen seluruh pihak dalam menjaga penegakan hukum di Tanah Air.

“Mari tegakkan hukum dengan baik, karena kalau hukum tidak baik kan semakin hancur, kalau orang bekerja tanpa hukum itu nanti akan saling memangsa dan negara nanti jadi berubah kalau tidak pakai aturan," kata Mahfud saat ditemui di Posko Relawan Mahfud MD di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (22/04/2024).

Kendati demikian, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap berkomitmen menegakan hukum. Ia pun menyatakan akan menjadi contoh menjaga penegakan hukum.

"Oleh sebab itu komitmen kita mari tegakkan hukum dan saya akan memberi contoh. Pada hari ini saya menerima karena itu putusan hukum sebagai bagian dari keadaan hukum kita,” ujar Mahfud.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya dan mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu menjaga negara ini.

“Mari terus berjuang sesuai dengan porsi dan peluang yang tersedia, silahkan. Tujuannya menjaga negara ini, agar negara ini berjalan baik rakyat tidak sengsara apalagi situasi sekarang tidak mudah," kata Mahfud.

"Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung maupun juga yang tidak mendukung. Semuanya, kita sebagai rakyat, mari kita bersatu jaga negara ini dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement