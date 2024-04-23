Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Dilanda 22 Bencana dalam Sepekan, 5 Orang Tewas

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |07:21 WIB
Indonesia Dilanda 22 Bencana dalam Sepekan, 5 Orang Tewas
BNPB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan 22 bencana alam melanda wilayah Indonesia sejak 15 hingga 21 April 2024. Dalam sepekan itu, petaka paling banyak terjadi adalah banjir.

“Kalau minggu lalu itu kita 18 kejadian bencana, sekarang bertambah 22 kejadian. Kita lihat di sini, banjir masih dominan karena kita meskipun sudah di April harusnya kita sudah pancaroba ya, sudah peralihan kering tetapi ada faktor-faktor regional gelombang ekuator yang menyebabkan intensitas curah hujan masih khususnya Sumatera, Kalimantan, dan Jawa,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, dikutip Selasa (23/4/2024).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan selain kejadian banjir dalam sepekan terakhir juga ada bencana erupsi gunung api, karhutla juga sudah mulai terjadi, kemudian kejadian tanah longsor pasti mengikuti di belakangnya. “Secara umum kejadian bencana di Indonesia (sepekan) ada 5 korban jiwa meninggal ya.”

