HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Gempa di Taiwan

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |07:36 WIB
Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Gempa di Taiwan
Taiwan (Foto: REUTERS)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak dalam gempa susulan M5,5 di Taiwan, pada Senin 22 April 2024.

"Berdasarkan koordinasi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dengan pihak terkait dan masyarakat, tidak ada WNI yang terdampak gempa susulan tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha dalam keterangannya, Selasa (23/4/2024).

Dia mengatakan Kemlu bersama dengan KDEI Taipei hingga kini terus memantau dampak gempa susulan yang terjadi di di Huelien, Taiwan itu.

Gempa susulan terus terjadi sejak pasca-terjadinya gempa dengan magnitudo 7,5 pada 3 April 2024 yang menewaskan 14 orang. Bahkan hingga Senin sore kemarin telah terjadi 13 kali gempa susulan, paling kuat magnitudo 5,5.

Gempa tersebut mengguncang gedung-gedung di Kota Taipei. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km (6,2 mil).

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
