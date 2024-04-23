Malam Ini, Bersama Aiman Witjaksono, Rocky Gerung, Eep Saefulloh dan Para Narasumber kredibel lainnya Buka Suara Soal Babak Baru Demokrasi Indonesia di Rakyat Bersuara, Live Hanya di iNews

AIMAN Witjaksono bersama Rocky Gerung, Eep Saefulloh dan para narasumber kredibel lainnya, kembali menyapa pemirsa iNews melalui program terbesar Dialog Spesial Rakyat Bersuara malam ini disiarkan langsung di MNC Conference Hall iNews Tower, Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Sebelumnya dalam rakyat bersuara yang dihadiri oleh I Gusti Putu Artha selaku Eks Komisioner KPU membahas soal Gebrakan Sidang MK. Secara blak blakan ia mengatakan bahwa kesakralan Pemilu 2024 berbeda karena adanya kekuasaan yang terlibat yakni Gibran Rakabuming Raka selaku anak Presiden Jokowi dalam sebagai cawapres. Refly Harun selaku tim hukum AMIN juga ikut menanggapi dengan mengatakan apa yang selama ini diperjuangkan bukan hanya untuk kepentingan pasangan calon tapi juga untuk kepentingan demokrasi Indonesia.

BACA JUGA:

Indonesia saat ini memang tengah menghadapi berbagai tantangan demokrasi. Salah satunya, hasil sidang MK soal putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Putusan yang dibacakan oleh MK yakni terhadap permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dan Hasil keputusan telah menjawab babak baru demokrasi yang ada di Indonesia.

Dan Malam ini, Secara lengkap masalah demokrasi Indonesia akan dibahas dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara “Palu MK! Babak Baru Demokrasi Indonesia” bersama para narasumber, Refly Harun, Tim Hukum 01, Otto Hasibuan, Tim Hukum 02, Hinca Panjaitan, Politisi Partai Demokrat, Sirra Prayuna, Tim Hukum 03, Eep Saefulloh, Pengamat politik dan Rocky Gerung, Akademisi, Selasa 23 April 2024 pukul 19.00 WIB Live hanya di iNews.

(Widi Agustian)