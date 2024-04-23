Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Bakal Temui Tokoh Paslon 01 dan 03 Usai Penetapan KPU Besok

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |12:48 WIB
Prabowo-Gibran Bakal Temui Tokoh Paslon 01 dan 03 Usai Penetapan KPU Besok
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: MPI)
SOLO - Sejumlah pertemuan direncanakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka usai acara Penetapan Presiden-Wapres terpilih di Kantor KPU Jakarta, Rabu (23/4). Pertemuan menyasar tokoh-tokoh dari Paslon 01 dan 03.

"Setelah acara KPU kami akan menemui tokoh-tokoh tujuannya untuk silaturahmi," Gibran.

Wali Kota Solo itu membeberkan bahwa ia dan Prabowo akan menemui sejumlah tokoh dari Paslon 01 dan 03. Momen pertemuan itu dinilai Gibran akan memelihara situasi yang saat ini sudah kondusif. Mengingat Paslon 01 dan 03 telah menerima putusan MK terkait gugatan hasil Pilpres 2024 dan telah memberikan ucapan selamat secara terbuka.

"Setelah KPU kami akan menemui tokoh-tokoh tujuannya untuk silaturahmi. Dari 01 dan 03 kan sudah menerima putusannya. Sudah memberikan selamat juga," jelas dia.

Gibran mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga bertujuan untuk merangkul kubu 01 dan 03 dalam Pemerintahannya ke depan meski akan berdiri di oposisi. Karena bagi Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) oposisi juga memberikan kontribusi dalam jalannya Pemerintahan.

"Kalau kami kan ingin cepat-cepat silaturahmi dengan semuanya. Ya itu keputusan ada di para ketum, bukan di saya. Intinya yang namanya merangkul itu tujuannya silaturahmi. Oposisi kan juga memberikan kontribusi," katanya.

