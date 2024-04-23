Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Partainya

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |13:10 WIB
PDIP Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Partainya
Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka (Foto: Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partai benteng hitam bermoncong putih.

"Gibran itu sudah bukan kader partai (PDIP) lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan," kata Komar ketika dikonfirmasi terkait status Gibran di PDIP, Selasa (23/4/2024).

Gibran akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 oleh KPU RI, Rabu 24 April besok, bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Gibran merupakan kader PDIP yang sukses diusung sebagai Wali Kota Solo. Tapi, menjelang Pilpres 2024, Gibran berbeda haluan dengan PDIP dengan bersedia mendampingi Prabowo sebagai capres-cawapres yang didukung koalisi lawan PDIP.

Sejurus kemudian, hubungan Jokowi dengan PDIP khususnya Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri merenggang. Padahal Jokowi sosok kader setia yang dibesarkan oleh PDIP.

