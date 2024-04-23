Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Optimis Indonesia Bisa Kalahkan Korsel di Perempat Final Piala Asia U-23 2024

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |13:21 WIB
Gibran Optimis Indonesia Bisa Kalahkan Korsel di Perempat Final Piala Asia U-23 2024
Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI/August)
A
A
A

SOLO - Timnas Indonesia U-23 berhasil mencatatkan sejarah masuk perempat final Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Apresiasi atas prestasi itu pun datang dari banyak pihak tak terkecuali Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Gibran saat dimintai tanggapan atas prestasi Riski Ridho dan kawan-kawan mengaku puas. Baginya komposisi Timnas U-23 saat ini sudah sangat baik.

"Bagus, kami selalu diupdate oleh pak Ketum PSSI. Pemain-pemain, persiapan. Saya kira untuk komposisi yang sekarang sudah sangat baik," ujarnya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (23/4/2024).

