HOME NEWS NASIONAL

Gibran Ungkap Ada Pembicaraan Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |13:22 WIB
Gibran Ungkap Ada Pembicaraan Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: R August)
SOLO - Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir tengah melakukan pembicaraan soal wacana Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan oleh Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Gibran menyebut Pemerintah punya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia.

" Ada arah ke sana," ujarnya di Balai Kota Solo, Selasa (23/4/2024).

Wali Kota Solo itu mengungkapkan Erick Thohir saat ini tengah berada di Qatar dan sudah ada pembicaraan terkait tujuan tersebut. Hasilnya nanti akan langsung disampaikan oleh Ketum PSSI.

"Pak ketum PSSI kan juga sudah di Qatar, sudah ada pembicaraan di sana. Tapi yang menyampaikan biar Pak Ketum PSSI saja," katanya.

