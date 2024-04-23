307 Perwira Ikuti Pendidikan S1 di STIK Lemdiklat Polri Angkatan ke-82

JAKARTA - Direktur Program Sarjana (Dirprogsarjana) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri, Brigjen Nurul Azizah mengatakan, sebanyak 307 perwira polri akan mengikuti pendidikan S1 di STIK.

Hal itu diungkap Nurul saat Inspektur Upacara (Irup) pembukaan pendidikan mahasiswa S1 STIK Lemdiklat Polri angkatan ke-82 yang digelar Selasa (23/4/2024).

"Peserta pendidikan ini merupakan para perwira Polri dari sejumlah peserta seleksi dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ilmu kepolisian di STIK Lemdiklat Polri," kata Nurul.

Hal ini, kata Nurul, menunjukan bahwa para mahasiswa merupakan para perwira yang memiliki kapasitas, sebagai modal utama dalam rangka mengikuti proses pendidikan yang akan dilaksanakan selama 14 bulan ke depan.

"Dalam mengembangkan kemampuan akademis untuk melengkapi pendidikan vokasi yang telah diperoleh di Akademi Kepolisian yang nantinya akan memperoleh gelar sarjana ilmu kepolisian," katanya.

"Hal ini memiliki peran strategis bagi para mahasiswa menjadi salah satu syarat pendidikan yang digunakan dalam pembinaan karir di masa yang akan datang," sambungnya.