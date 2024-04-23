Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asset Recovery, KPK Setor Rp2,1 Miliar ke Kas Negara

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |13:48 WIB
<i>Asset Recovery</i>, KPK Setor Rp2,1 Miliar ke Kas Negara
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyetorkan sejumlah uang kepada kas negara sebesar Rp2,1 miliar.

Uang tersebut merupakan hasil pembayaran denda dan uang pengganti para terpidana dari kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya Persero Tahun 2018 hingga 2020.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, uang tersebut brasal dari terpidana Trisna Sutisna, Elly Tri Pangestu, Itong Isnaini dan Wahyudi Hardi.

"Besaran setoran adalah Rp2,1 Miliar," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180591//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-OZMR_large.jpg
Penyelidikan Whoosh, KPK Imbau Pihak yang Dipanggil Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180583//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tjSf_large.jpg
Soal Dugaan Mark-Up Whoosh, KPK: Penyelidikan Masih Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180298//politikus_nasdem_rajiv_diperiksa_kpk-etdE_large.jpg
Skandal Korupsi CSR BI dan OJK, Politikus NasDem Rajiv Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180154//sidang_impor_gula-bKHv_large.jpg
4 Bos Perusahaan Swasta Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180144//kpk-FjvE_large.jpg
KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Kemnaker, Sita Dokumen hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180112//kpk-TSMY_large.jpg
Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Ditetapkan Tersangka Korupsi RPTKA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement