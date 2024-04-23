Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Undang Seluruh Paslon Hadir di Penetapan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |17:17 WIB
KPU Undang Seluruh Paslon Hadir di Penetapan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Besok
August Mellaz. (Foto: MPI)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengundang kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menghadiri penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024-2029, Rabu (24/4/2024) besok.

“Kita belum dapat konfirmasi, yang jelas kita undang semua baik paslon 1, 2 dan 3. Kita undang semua,” kata Anggota KPU RI, August Mellaz kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

Kendati demikian, August mengaku belum dapat memastikan apakah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Dia menambahkan, acara penetapan pemenang Pilpres 2024 itu akan digelar pada pukul 10.00 WIB.

“Kalau durasi waktunya itu tidak terlalu ketat, yang jelas ada prosedur-prosedur yang kami lakukan. Yang jelas besok itu pembacaan penetapan itu pasti ada berita acara yang kami data jam 10.00,” jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dilayangkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

(Qur'anul Hidayat)

      
