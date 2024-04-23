Tentara AS Meninggal di Hutan Karawang, Diduga Akibat Serangan Jantung

JAKARTA - Perwira tentara Amerika Serikat (US Army) yang dilaporkan hilang di hutan Karawang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, diduga akibat serangan jantung.

"Iya meninggal. Sakit ya, sakit mendadak, ya mungkin serangan jantung ya," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

Gumilar menjelaskan, tentara bernama Major William Walker dari satuan Aviation Officer itu tengah melakukan survei tempat pendaratan pasukan penerjunan untuk latihan Super Garuda Shield (SGS) pada Senin 22 April 2024.

Major William Walker, kata Gumilar, tidak kembali ke titik awal usai mengecek lokasi pendaratan. Pengecekan memang dilakukan terpisah antaranggota dan tidak bergerombol.