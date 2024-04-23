Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tentara AS Meninggal di Hutan Karawang, Diduga Akibat Serangan Jantung

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |18:04 WIB
Tentara AS Meninggal di Hutan Karawang, Diduga Akibat Serangan Jantung
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Perwira tentara Amerika Serikat (US Army) yang dilaporkan hilang di hutan Karawang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, diduga akibat serangan jantung.

"Iya meninggal. Sakit ya, sakit mendadak, ya mungkin serangan jantung ya," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

Gumilar menjelaskan, tentara bernama Major William Walker dari satuan Aviation Officer itu tengah melakukan survei tempat pendaratan pasukan penerjunan untuk latihan Super Garuda Shield (SGS) pada Senin 22 April 2024.

 BACA JUGA:

Major William Walker, kata Gumilar, tidak kembali ke titik awal usai mengecek lokasi pendaratan. Pengecekan memang dilakukan terpisah antaranggota dan tidak bergerombol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/614/3179340//sakit-meXP_large.jpg
Jenguk Nonmuslim yang Sakit, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177123//panas-a0XB_large.jpg
Cuaca Lagi Panas-panasnya, Waspada Penyakit Migrain dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/482/3171410//jantung-HFDx_large.jpg
Serangan Jantung Banyak Dialami Anak Muda, Gen Z Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170054//kelelahan-OhSF_large.jpg
Waspada! Kelelahan Bekerja Picu Serangan Jantung hingga Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168594//sule-ARyd_large.jpg
Apa Sebenarnya Sakit yang Diderita Sule? Ini Riwayat Penyakitnya Hingga Merintih Kesakitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168507//sule-9SIr_large.jpg
Terbaring Lemah, Sule Dapat Ucapan Lekas Sembuh dari Nathalie Holscher
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement