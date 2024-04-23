Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

19 Pati TNI Naik Pangkat, Salah Satunya Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |19:18 WIB
Kasum TNI Letjen Bambang dengan Kabais TNI Letjen Yudi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin Acara Laporan Korps kenaikan pangkat 19 Perwira Tinggi (Pati) TNI, di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2024).

Kenaikan pangkat 19 Pati TNI tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/621/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dengan rincian 15 Pati TNI AD, 3 (tiga) Pati TNI AL dan 1 (satu) Pati TNI AU. Berikut daftarnya:

15 Pati TNI AD

Letjen TNI Yudi Abrimantyo, (Kabais TNI), Mayjen TNI Ade Kurnianto (Staf Ahli Menhan Bid. Sosial), Mayjen TNI Anton Yuliantoro, (Pangdivif 2 Kostrad), Mayjen TNI R. D. Epi Setiadi (Kapuspalad), Mayjen TNI Bangun Nawoko (Pangdivif 3 Kostrad), Mayjen TNI Kosasih, (Staf Ahli Menhan Bid. Keamanan), Mayjen TNI Rio Firdianto, (Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI), Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, (Danpussenarmed).

Lalu, Brigjen TNI Zunan Muchdlori, (Pa Sahli Tk. II Komsos Panglima TNI), Brigjen TNI Albert A. S. Simanjuntak, (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. LH), Brigjen TNI Tato Hadiyan, (Waasrena Kasad Bid. Ren), Brigjen TNI Abdul Rahman Said (Dirdik Seskoad), Brigjen TNI lwan Setiawan, (Waaspers Kasad Bid. Binpers), Brigjen TNI Moch. Erwansjah, (Dirjian Kodiklatad) dan Brigjen TNI Mohammad Andhy Kusuma, (Kapusada TNI).

3 Pati TNI AL

Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, (Sesjen Wantannas), Laksda TNI Fauzi, (Danseskoal) dan Laksma TNI Akhmad Tarmizi, (Pa Sahli Tk. II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI).

