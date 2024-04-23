Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkominfo: Kecerdasan Buatan Jangan Sampai Hilangkan Dimensi Manusia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |20:22 WIB
Menkominfo: Kecerdasan Buatan Jangan Sampai Hilangkan Dimensi Manusia
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Kominfo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah menjadi sorotan dunia setelah kunjungan CEO Apple, Timothy Donald Cook.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin hanya menjadi pasar potensial, tapi bagaimana Indonesia harus menjadi pengembangan pertumbuhan dan kecepatan teknologi digital.

"Karena itu, para praktisi humas harus terus menyebarkan informasi yang positif tentang Indonesia,” kata Budi Arie saat menjadi pembicara kunci di Road to WPRF 2024 di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Budi Arie menjelaskan, dunia perhumasan juga bisa memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas. Namun, kata dia, jangan sampai penggunaan teknologi melupakan dimensi manusia.

Menurutnya, Indonesia memerlukan promosi yang masif ke dunia luar sehingga peran humas diperlukan.

Budi Arie Setiadi mengatakan, ajang WPRF 2024 ini diharapkan bisa membuat kualitas humas dan juga praktisi humas meningkat.

World Public Relations Forum (WPRF) tahun ini akan digelar di Merusaka, Nusa Dua, Bali pada 19-22 November 2024. Acara yang diselenggarakan Global Alliance for Public Relations and Communication Management bekerja sama dengan Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) ini akan mengumpulkan para pemikir terbaik di bidang humas dan manajemen komunikasi dari seluruh dunia.

Forum ini akan menjadi platform yang dinamis untuk pertukaran ide, strategi, dan praktik terbaik di antara para profesional, akademisi, dan pemimpin industri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152073/jonny-Nlnw_large.jpg
Kejari Jakpus Akan Periksa Eks Menkominfo Johnny G Plate Terkait Korupsi PDNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/337/3032084/tetap-dihukum-15-tahun-penjara-mobil-landrover-johnny-plate-juga-dirampas-negara-f8ykb1SArg.jpg
Tetap Dihukum 15 Tahun Penjara, Mobil Landrover Johnny Plate Juga Dirampas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/337/2967054/persatuan-islam-tionghoa-indonesia-terima-prangko-shio-naga-dari-menkominfo-lY6P3ggNzR.jpg
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Terima Prangko Shio Naga dari Menkominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/337/2907724/korupsi-bts-4g-johnny-plate-cs-bakal-jalani-sidang-tuntutan-hari-ini-kcFem9FkxL.jpg
Korupsi BTS 4G, Johnny Plate Cs Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/337/2889128/menkominfo-budi-arie-temui-jokowi-di-istana-bahas-penghapusan-tiktok-shop-pVWBA0z6gC.jpg
Menkominfo Budi Arie Temui Jokowi di Istana, Bahas Penghapusan Tiktok Shop?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/337/2860335/sejak-dilantik-menkominfo-budi-arie-telah-blokir-42-622-konten-judi-slot-c6qBfv9hsX.jpg
Sejak Dilantik, Menkominfo Budi Arie Telah Blokir 42.622 Konten Judi Slot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement