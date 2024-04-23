Menkominfo: Kecerdasan Buatan Jangan Sampai Hilangkan Dimensi Manusia

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah menjadi sorotan dunia setelah kunjungan CEO Apple, Timothy Donald Cook.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin hanya menjadi pasar potensial, tapi bagaimana Indonesia harus menjadi pengembangan pertumbuhan dan kecepatan teknologi digital.

"Karena itu, para praktisi humas harus terus menyebarkan informasi yang positif tentang Indonesia,” kata Budi Arie saat menjadi pembicara kunci di Road to WPRF 2024 di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Budi Arie menjelaskan, dunia perhumasan juga bisa memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas. Namun, kata dia, jangan sampai penggunaan teknologi melupakan dimensi manusia.

Menurutnya, Indonesia memerlukan promosi yang masif ke dunia luar sehingga peran humas diperlukan.

Budi Arie Setiadi mengatakan, ajang WPRF 2024 ini diharapkan bisa membuat kualitas humas dan juga praktisi humas meningkat.

World Public Relations Forum (WPRF) tahun ini akan digelar di Merusaka, Nusa Dua, Bali pada 19-22 November 2024. Acara yang diselenggarakan Global Alliance for Public Relations and Communication Management bekerja sama dengan Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) ini akan mengumpulkan para pemikir terbaik di bidang humas dan manajemen komunikasi dari seluruh dunia.

Forum ini akan menjadi platform yang dinamis untuk pertukaran ide, strategi, dan praktik terbaik di antara para profesional, akademisi, dan pemimpin industri.