INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pahala Nainggolan Tak Sarankan Prabowo Subianto Setor Nama Calon Menteri ke KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |20:32 WIB
Pahala Nainggolan Tak Sarankan Prabowo Subianto Setor Nama Calon Menteri ke KPK
Pahala Nainggolan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyatakan tidak merekomendasikan Capres terpilih, Prabowo Subianto untuk menyerahkan nama-nama calon menteri ke lembaga antirasuah.

Sebagaimana diketahui, penyetoran nama-nama calon menteri ke KPK pernah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat terpilih di Pilpres 2019 lalu.

Kemudian, nama-nama tersebut diberikan penilaian dengan tiga kategori menggunakan stabilo, yakni merah, kuning, dan hijau.

"Kalau kamu tanya saya pribadi, enggak. Ngapain gitu-gituan," kata Pahala saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/4/2024).

Menurutnya, penilaian tersebut sangat berdampak terhadap karier seseorang. Menurutnya, jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya dilakukan tindakan tegas.

"Zalim loh orang distabilo-stabilo, kalau terbukti ambil (tangkap), ini menurut saya," ujarnya.

"Kalau emang ada bukti ambil jangan duga-menduga, nasib orang berhenti. Itu pendapat saya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
