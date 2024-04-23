Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Singapura

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |21:36 WIB
Prabowo Subianto Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Singapura
Menhan Prabowo Subianto terima Menlu Singapura (Foto: Kemhan)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan The Minister For Foreign Affairs of Singapore (Menteri Luar Negeri Singapura) H.E Vivian Balakrishnan yang didampingi Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Kwok Fook Seng, di kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (23/4/2024).

Kedatangan Menlu Singapura ke Kementerian Pertahanan disambut oleh Plt. Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, dan Atase Pertahanan Singapura Colonel Melvin Gan, dilanjutkan penandatanganan buku tamu oleh Vivian Balakrishnan.

Di saat memasuki Ruang Kerja Menhan, Menhan Prabowo memberikan sambutan hangat dan berjabat tangan kepada Vivian Balakrishnan atas kunjungan kehormatan ke Kementerian Pertahanan, di mana kunjungan ini menunjukkan kuatnya persahabatan kedua negara yang telah terjalin sejak lama.

"Sangat senang bertemu Anda. Semoga segala yang terbaik untuk Anda," ujar Menlu Singapura saat berjabat tangan dengan Menhan Prabowo.

“Saya mengapresiasi H.E Vivian Balakrishnan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri pada peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura selama ini,” ujar Menhan.

Dalam kesempatan itu, disampaikan juga bahwa Menhan Prabowo Subianto sangat senang melihat upaya kedua negara dalam memperkuat kerja sama pertahanan, menjamin keamanan maritim, dan peningkatan kapasitas, serta kemampuan militer. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat hubungan bilateral, namun juga berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas regional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180438/prabowo-e8HJ_large.jpg
KTT APEC 2025, Prabowo Disambut Hangat Presiden Korsel Lee Jae-myung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180414/prabowo-R5oZ_large.jpg
Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2025 di Korsel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158/prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180088/prabowo-weyK_large.jpg
Prabowo: Polisi Selalu Dijelekin dan Dicaci-maki di Seluruh Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180066/prabowo-Ik7e_large.jpg
Prabowo: Tidak Boleh Ada Mafia dalam Pemerintahan, Bongkar Sampai ke Akarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179285/prabowo-HzyB_large.jpg
Presiden Prabowo Tiba di Malaysia, Hadiri KTT Ke-47 ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement