Usai Ditetapkan Pemenang Pilpres, Prabowo: Kita Komunikasi Politik untuk Bangun Koalisi Kuat

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya akan mengunjungi Kantor KPU RI pada Rabu 24 April 2024 pagi. Prabowo akan hadiri rapat pleno terbuka penetapan paslon capres-cawapres terpilih Pemilu 2024.

"Besok saya akan menghadap ke KPU pukul 10.00 WIB, di KPU," kata Prabowo saat ditemui di kediamannya, Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024) malam.

Setelah itu, Prabowo mengaku, dirinya akan melakukan komunikasi politik dengan semua unsur. Namun, ia tak merinci komunikasi politik itu akan dilakukan dengan pihak mana saja.

Ia pun menekankan bahwa komunikasi politik tersebut ditujukan untuk membangun koalisi yang kuat.