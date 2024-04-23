Prabowo Kumpulkan Tim Hukum, Ucapkan Terima Kasih Atas Putusan MK

JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mengumpulkan tim hukumnya yang bertarung di Mahkamah Konstitusi (MK) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024) malam.

Prabowo mengatakan, setidaknya ada puluhan lawyer beserta staf yang membelanya di MK. Ia menyampaikan terima kasih kepada tim hukumnya yang telah bekerja di MK.

"Tadi saya kumpulkan tim hukum, tim hukum Prabowo-Gibran yang berjuang di MK kurang lebih 51 orang dengan staf stafnya. Dan ya saya ucapkan terimakasih intinya. Terima kasih atas jerih payah, atas pekerjaan keras meraka," kata Prabowo usai pertemuan.

Prabowo pun beesyukur lantaran telah berhasil melalui tahapan pilpres terakhir di MK. Saat ini, kata Prabowo, waktu yang teoat untuk bersatu kembali bagi seluruh pihak.

"Alhamdulillah kita sudah berhasil di MK sekarang saatnya kita bersatu kembali, rakyat benar-benar berharap kita untuk kita bersatu dan bekerja untuk rakyat," katanya.

Seperti diketahui, MK menyidangkan perkara PHPU 2024 sejak 27 Maret hingga 5 April 2024 yang dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.