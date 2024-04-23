Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Miris! Bocah di Cengkareng Dicabuli Kakak Kandungnya Sendiri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |18:36 WIB
Miris! Bocah di Cengkareng Dicabuli Kakak Kandungnya Sendiri
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus pencabulan terhadap bocah 5 tahun di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku pencabulan ternyata dilakukan oleh saudara kandung korban berinisial EA (21).

Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKP Reliana Sitompul mengungkapkan, dari hasil penyelidikan dan hasil visum membuktikan bahwa pelaku melakukan aksi pelecehan terhadap korban.

"Pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pelecehan seksual terhadap korban,” ujar Reliana saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2024).

Pihaknya juga sudah menerima hasil visum terhadap korban dan memang benar korban mengalami pelecehan seksual oleh pelaku. Tidak hanya sekali, pelaku melakukan pelecehan sudah berulang kali sejak tahun 2022.

"Pelaku melakukan aksi pelecehan seksual sudah sejak tahun 2022 terhadap korban," terangnya.

Atas perbuatannya pelaku kami jerat dengan Pasal 82 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Pada kesempatan yang sama Ipda Chris Nyoman Lande Kasubnit 2 PPA Polres Metro Jakarta Barat juga menggandeng pihak P2TP2A untuk memberikan pendampingan terhadap korban serta memberikan trauma healing dan bimbingan psikis terhadap korban.

Diberitakan sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus pelecehan terhadap anak berusia lima tahun di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

