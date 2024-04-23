Sejoli di Cileungsi Bogor Nekat Tempel Sabu di Pot Warga, Ini Motifnya

BOGOR - Polisi masih terus mendalami pasangan kekasih berinisial IW (24) dan EB (24), yang kepergok warga menempelkan narkotika jenis sabu di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dari keterangan sementara, motif keduanya terlibat penyalahgunaan narkotika untuk memenuhi biaya hidup.

"Hasilnya untuk biaya hidup dan lain-lain," kata Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Nur Istiono dalam keterangannya, Selasa (23/4/2023).

Adapun mereka telah mengedarkan sabu baru selama 1,5 bulan. Hasil pengembangan, polisi juga mendapati tambahan barang bukti dengan total 43 bungkus sedotan yang masing-masing di dalamnya berisikan sabu dan 4 bungkus plastik bening berisikan sabu.

"Dengan berat total bruto 22,85 gram," jelasnya.