HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begal Mobil di Bogor, Korban Terseret hingga 150 Meter

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |22:24 WIB
Begal Mobil di Bogor, Korban Terseret hingga 150 Meter
Ilustrasi (Foto : Freepik)
BOGOR - Seorang pria berinsial MHNA, menjadi korban begal mobil hingga luka-luka di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kabar tersebut diunggah akun Instagram @jhonlbf. Dalam unggahannya, terlihat foto pria yang terbaring di rumah sakit dengan terpasang peralatan medis.

Disebutkan, pria tersebut mengalami luka-luka karena terseret kurang lebih sejauh 150 meter ketika berupaya mempertahankan mobilnya dari pada pelaku begal. Tertulis, peristiwa yang menimpa korban terjadi pada Selasa 22 April 2024 malam.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara mengaku pihaknya sudag menerima laporan terkait kejadian tersebut.

"Sudah ada laporan, untuk kronologis awal sesuai yang dipemberitaan bahwa korban ini terluka akibat berusaha mempertahankan mobil yang dibawa kabur oleh pelaku hingga akhirnya terbentur tembok dan tiang," kata Luthfi dikonfirmasi, Selasa (23/4/2024).

Saat ini, polisi masih mendalami krolonogi pasti dari kejadian tersebut. Korban masih belum dapat dimintai keterangan karena masih di rumah sakit.

"Masih melakukan penyelidikan mendalami rekan korban dan kronologis karena korban masih belum bisa dimintai keterangan," ujar Luthfi.

(Angkasa Yudhistira)

      
