Selain Chandrika Chika, Polisi Tangkap Atlet E-Sport Terkait Kasus Narkoba

JAKARTA - Selain selebgram cantik Chandrika Chika, polisi juga mengamankan lima terduga pelaku lain dalam kasus penyalahgunaan narkoba, di mana salah satunya adalah atlet e-sport. Saat ini Chandrika, sudah diamankan Polres Metro Jakarta Selatan.

Chandrika Chika alias CK diringkus bersama lima temannya yang berinisial AT, NJ, AMO, BB, dan HJ di salah satu Hotel Kawasan Karet, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Di TKP ditemukan enam orang inisial AT, 24 tahun, perempuan; NJ, 22 tahun, perempuan; AMO, 22 tahun, laki-laki; CK, 20 tahun, perempuan; BB, 25 tahun, laki-laki; HJ, 27 tahun, laki-laki," kata Wakasat Resnarkoba AKP Reska Anugrah di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

AKP Reksha membenarkan jika ada pelaku lain yang cukup dikenal publik. Ia adalah HJ yang berprofesi sebagai atlet e-sport.

"Salah satu sudah ketahui, inisial CK selebgram, HJ merupakan atlet esport," beber AKP Reska Anugrah.

Dari penangkapan itu, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut. "Barang bukti yang diamankan adalah 1 pods vape yang berisi cairan berisi ganja atau liquid THC," ucap AKP Reska Anugrah.