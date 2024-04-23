Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Chandrika Chika Positif Ganja, Pelaku Lain Ada yang Pakai Metamfetamin

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |23:00 WIB
Chandrika Chika Positif Ganja, Pelaku Lain Ada yang Pakai Metamfetamin
Chandrika Chika (Foto : Instagram)
JAKARTA - Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah menyebut ada enam pelaku dari penangkapan kasus narkoba ini salah satunya selebgram Chandrika Chika alias CK (20).

Dia diamankan bersama ke lima pelaku lain di salah satu Hotel Kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

"Di TKP ditemukan enam orang inisial AT, 24 tahun, perempuan; NJ, 22 tahun, perempuan; AMO, 22 tahun, laki-laki; CK, 20 tahun, perempuan; BB, 25 tahun, laki-laki; HJ, 27 tahun, laki-laki," kata Wakasat Resnarkoba AKP Reska Anugrah di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Saat ini, selebrgam cantik bersama pelaku lainnya tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik.

Dikatakan Reksa, Chandrika Chika termasuk salah satu pelaku yang positif narkoba jenis ganja.

"Berkaitan dengan yang positif ganja inisial AT, NJ, CK (Chandrika Chika-red), dan inisial AMO," tutur AKP Reksa.

"Kalau Metamfetamin inisial HJ dan BB," tambahnya.

