Selebgram Chandrika Chika Terancam 4 Tahun Penjara

JAKARTA - Selebgram cantik Chandrika Chika telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dia diamankan bersama lima temannya di sebuah Hotel kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pada 22 April 2024.

Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah menegaskan kalau seluruh pelaku sudah ditetapkan tersangka dan terancam 4 tahun penjara.

"Perlu saya jelaskan, keenam orang yang kita amankan sudah kita tetapkan sebagai tersangka," kata AKP Reksa Anugrah di kantornya, Selasa (23/4/2024) malam.

"Di TKP ditemukan 6 orang inisial AT 24 tahun perempuan, NJ 22 tahun perempuan, AMO 22 tahun laki-laki, CK 20 tahun perempuan, BB 25 tahun laki-laki, HJ 27 tahun laki-laki," imbuhnya.

Berdasarkan hasil tes urine, Chandrika Chika sendiri positif narkoba jenis ganja.

"Berkaitan dengan yang positif ganja inisial AT, NK, CK (Chandrika Chika-red) dan inisial AMO. Kalau Methamfetamin inisial HJ dan BB," ujar AKP Reksa Anugrah.