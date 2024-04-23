Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selebgram Chandrika Chika Terancam 4 Tahun Penjara

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |23:27 WIB
Selebgram Chandrika Chika Terancam 4 Tahun Penjara
Chandrika Chika (Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram cantik Chandrika Chika telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dia diamankan bersama lima temannya di sebuah Hotel kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pada 22 April 2024.

Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah menegaskan kalau seluruh pelaku sudah ditetapkan tersangka dan terancam 4 tahun penjara.

"Perlu saya jelaskan, keenam orang yang kita amankan sudah kita tetapkan sebagai tersangka," kata AKP Reksa Anugrah di kantornya, Selasa (23/4/2024) malam.

"Di TKP ditemukan 6 orang inisial AT 24 tahun perempuan, NJ 22 tahun perempuan, AMO 22 tahun laki-laki, CK 20 tahun perempuan, BB 25 tahun laki-laki, HJ 27 tahun laki-laki," imbuhnya.

Berdasarkan hasil tes urine, Chandrika Chika sendiri positif narkoba jenis ganja.

"Berkaitan dengan yang positif ganja inisial AT, NK, CK (Chandrika Chika-red) dan inisial AMO. Kalau Methamfetamin inisial HJ dan BB," ujar AKP Reksa Anugrah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180854/onad-Zkb8_large.jpg
Ditangkap Polisi, Kenapa Onad Belum Ditetapkan Tersangka Narkoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180839/onad-nPLi_large.jpg
Polisi: Onad Menyesal Konsumsi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180822/onad-hzpc_large.jpg
Pemasok Narkoba ke Onad Ditangkap, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180686/beby-ct2A_large.jpg
Polisi Pulangkan Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia Usai Pemeriksaan Urin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180500/ade_ary-HNZI_large.jpg
Selain Artis Onadio Leonardo, Polisi Tangkap Dua Orang Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155/prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement