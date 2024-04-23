Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Chandrika Chika Cs Pakai Ganja dengan Modus Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |23:41 WIB
Chandrika Chika Cs Pakai Ganja dengan Modus Baru
Chandrika Chika (Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika alias Chika ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Chika bersama kelima teman selebgramnya diamankan di salah satu hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).

Hasil tes urin keenam selebgram ini pun positif menggunakan barang haram narkoba. Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah mengungkap jenis narkotika yang digunakan merupakan ganja yang merupakan kategori modus baru.

“Kami jelaskan bahwa alat bukti yang kita amankan adalah pod liquid vape, digunakan bergantian,” jelas Reksa, Selasa (23/4/2024).

Reksa mengatakan ganja tersebut ditemukan berupa liquid dari vape atau rokok elektrik yanh tengah ramai digunakan. Liquid atau cairan dari vape atau pod yang digunakan Chika Cs ini ternyata mengandung barang haram jenis ganja.

“(Bentuk narkotikanya) iya cairan, cairan yang mengandung ganja,” jelasnya.

Reksa mengungkap itu merupakan modus baru yang dilakukan Chika Cs untuk mengonsumsi barang haram tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180854/onad-Zkb8_large.jpg
Ditangkap Polisi, Kenapa Onad Belum Ditetapkan Tersangka Narkoba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180839/onad-nPLi_large.jpg
Polisi: Onad Menyesal Konsumsi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180822/onad-hzpc_large.jpg
Pemasok Narkoba ke Onad Ditangkap, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180686/beby-ct2A_large.jpg
Polisi Pulangkan Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia Usai Pemeriksaan Urin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180500/ade_ary-HNZI_large.jpg
Selain Artis Onadio Leonardo, Polisi Tangkap Dua Orang Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180155/prabowo_subianto-h91d_large.jpg
Prabowo: Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement