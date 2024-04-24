Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Tetapkan Satu TPS Maksimal 600 Pemilih pada Pilkada 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |00:47 WIB
KPU Tetapkan Satu TPS Maksimal 600 Pemilih pada Pilkada 2024
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan, ada 600 pemilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Angka itu didapat setelah KPU melakukan kajian dan diputuskan dalam rapat internal.

"Dalam Undang-Undang Pilkada atau pemililihan maksimal jumlah pemilih dalam satu TPS itu ada 800, dan kami melakukan kajian dan sudah diputuskan dalam rapat internal KPU," kata Komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).

Atas dasar itu, kata Idham, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan ada 600 pemioih di satu TPS pada gelaran Pilkada 2024. Idhan menyampaikan, penetapan jumlah pemilih itu telah dituangkan dalam rancangan PKPU.

"Ketua KPU RI menegaskan bahwa jumlah pemilih dalam TPS untuk Pilkada itu 600 dan hal itu sudah kami tuangkan di dalam rancangan Peraturan KPU tentang pemutakhiran daftar pemilih yang tadi sudah dipresentasikan," ucapnya.

Idham menyampaikan, pertimbangan jumlah pemilih di satu TPS pada Pilkada 2024 itu didasari atas faktor efektifitas dan efisiensi.

"Tentunya pertimbangannya itu berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi dalam proses pemungutan suara. Yang kedua, pada maksimalisasi pelayanan pemilih proses pemberian suara," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement