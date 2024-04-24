Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dasco Bilang Kunjungan Waketum Nasdem Bawa Kabar Gembira

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |03:54 WIB
Dasco Bilang Kunjungan Waketum Nasdem Bawa Kabar Gembira
Sufmi Dasco Ahmad (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat suara setelah menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali di kediaman presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024) malam.

Dasco mengatakan tidak ada kesepakatan antara Ali dengan Prabowo dalam pertemuan itu.

Wakil Ketua DPR RI ini hanya menyampaikan akan ada kabar gembira. Namun, ia tak merinci kabar gembira yang dimamsud. Ia hanya sampaikan kabar gembira itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Pokoknya nanti sehari dua hari. Pasti (kabar) gembira lah," kata Dasco kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

Dasco mengatakan, dalam waktu dekat akan banyak pertemuan. Namun, ia taj merinci pertemuan apa. Hanya saja, Dasco mengatakan, pertemuan itu ditujukan untuk persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa.

"Dalam satu dua hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan nanti temen-temen media mulai besok. Lusa akan bisa terlihat ya," kata Dasco.

"Tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan bangaimana membangun bangsa ini ke depan," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180717/dasco-QKc5_large.jpg
Dasco Belum Dengar Budi Arie Ingin Gabung ke Partai Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180701/budi-4FOs_large.jpg
Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169113/rahayu-3Ptk_large.jpg
Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168609/ahmad_dhani-POv3_large.jpg
Diperintah Prabowo Jangan Pamer, Ahmad Dhani Usulkan DPR Bentuk UU Anti-Flexing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165290/immanuel-xYml_large.jpg
Jadi Tersangka KPK, Immanuel Ebenezer Bakal Diberhentikan sebagai Anggota Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159743/prabowo-CGQn_large.jpg
Prabowo Tunjuk Sugiono Sebagai Sekjen Gerindra, Muzani Jadi Ketua Dewan Kehormatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement