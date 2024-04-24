Dasco Bilang Kunjungan Waketum Nasdem Bawa Kabar Gembira

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat suara setelah menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali di kediaman presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024) malam.

Dasco mengatakan tidak ada kesepakatan antara Ali dengan Prabowo dalam pertemuan itu.

Wakil Ketua DPR RI ini hanya menyampaikan akan ada kabar gembira. Namun, ia tak merinci kabar gembira yang dimamsud. Ia hanya sampaikan kabar gembira itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Pokoknya nanti sehari dua hari. Pasti (kabar) gembira lah," kata Dasco kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

Dasco mengatakan, dalam waktu dekat akan banyak pertemuan. Namun, ia taj merinci pertemuan apa. Hanya saja, Dasco mengatakan, pertemuan itu ditujukan untuk persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa.

"Dalam satu dua hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan nanti temen-temen media mulai besok. Lusa akan bisa terlihat ya," kata Dasco.

"Tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan bangaimana membangun bangsa ini ke depan," tandasnya.