HOME NEWS NASIONAL

Saran Gayatri Agar Gajah Mada Taklukkan Bali untuk Penuhi Sumpah Palapa

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |05:16 WIB
Saran Gayatri Agar Gajah Mada Taklukkan Bali untuk Penuhi Sumpah Palapa
Ilustrasi Gajah Mada (Foto: Ist)
MALANG - Gajah Mada dan Gayatri terlibat diskusi panjang usai dilantik jadi Mahapatih Majapahit. Sejumlah ide didiskusikan Gajah Mada, salah satunya upaya penaklukkan wilayah di luar wilayah Majapahit, sebagaimana ucapan di Sumpah Palapa.

Gayatri yang merupakan ibu dari Tribhuwana Tunggadewi, raja yang berkuasa di Majapahit saat itu langsung memberikan masukan agar menaklukkan wilayah Bali terlebih dahulu. Bali menjadi wilayah yang perlu didekati dan masuk sebagai bagian dari kedaulatan wilayah Majapahit.

Bali dijadikan wilayah awal penaklukan dan ekspansi Majapahit ke luar. Dari wilayah Bali ini, Gajah Mada berharap ada pelajaran - pelajaran yang bakal diperolehnya, serta dapat diterapkan pada Sunda demi mencegah konfrontasi, sebagaimana dikutip dari "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit", dari Earl Drake.

Bali bahkan sempat masuk Singasari di era Kertanagara, namun lepas setelah Kertanagara wafat. Gajah Mada mengemukakan bahwa penyatuan kembali Jawa dan Bali mungkin akan berjalan mulus karena rakyat Bali sendiri membenci raja mereka kini.

Selain itu, sejumlah kerabatnya masih tinggal di pulau tersebut, ia mengusulkan agar ia bisa lama berkunjung ke sana, sembari menyusun rencana penyatuan awal Jawa - Bali. Gayatri pun menyambut baik usulan Gajah Mada tersebut.

