Kabar Duka, Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka, Mooryati Soedibyo meninggal dunia. Ia merupakan Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2004-2009 sekaligus pendiri Mustika Ratu.

Dalam pesan singkat yang diterima, Mooryati Soedibyo tutup usia pada Rabu (24/4/2024) pukul 1.00 WIB dini hari pada usia 96 tahun.

Jenazah perempuan yang lahir pada 5 Januari 1928 itu disemayamkan di rumah duka Jalan Mangunsarkoro Nomor 69, Menteng, Jakarta Pusat.

Rencananya akan berangkat ke pemakaman/tempat peristirahatan terakhir di Tapos, Bogor dari rumah duka setelah Ba'da Dzuhur. Dalam pesan tersebut juga menyampaikan apabila almarhumah mempunyai kesalahan dan kekhilafan baik tutur kata, tindak tanduk semasa hidupnya,mohon di maafkan dan semoga husnul khotimah.

Adapun almarhum meninggalkan keluarga di antaranya, Djoko Ramiadji Msc (anak), Merinda Rubianti (mantu), Putri Kus Wisnu Wardani (anak), Dewi Nurhandayani (anak), Gatot Kalbuadi (mantu), Haryo T.Baskoro (anak), Yulita Warastuti (anak) serta cucu dan cicit.

(Arief Setyadi )