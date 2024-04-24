Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |06:33 WIB
Kabar Duka, Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Mooryati Soedibyo (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka, Mooryati Soedibyo meninggal dunia. Ia merupakan Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2004-2009 sekaligus pendiri Mustika Ratu.

Dalam pesan singkat yang diterima, Mooryati Soedibyo tutup usia pada Rabu (24/4/2024) pukul 1.00 WIB dini hari pada usia 96 tahun.

Jenazah perempuan yang lahir pada 5 Januari 1928 itu disemayamkan di rumah duka Jalan Mangunsarkoro Nomor 69, Menteng, Jakarta Pusat.

Rencananya akan berangkat ke pemakaman/tempat peristirahatan terakhir di Tapos, Bogor dari rumah duka setelah Ba'da Dzuhur. Dalam pesan tersebut juga menyampaikan apabila almarhumah mempunyai kesalahan dan kekhilafan baik tutur kata, tindak tanduk semasa hidupnya,mohon di maafkan dan semoga husnul khotimah.

Adapun almarhum meninggalkan keluarga di antaranya, Djoko Ramiadji Msc (anak), Merinda Rubianti (mantu), Putri Kus Wisnu Wardani (anak), Dewi Nurhandayani (anak), Gatot Kalbuadi (mantu), Haryo T.Baskoro (anak), Yulita Warastuti (anak) serta cucu dan cicit.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180855/raja_paku_buwono_xiii-vCjx_large.jpg
Raja Keraton Solo Paku Buwono XIII Dikenal sebagai Figur yang Bersahaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180833/raja_solo-GbfW_large.jpg
Profil Paku Buwono XIII, Raja Keraton Solo Penjaga Kebudayaan Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179425/obituari-jWHG_large.jpg
Kabar Duka, Mantan Ketua PBHI Johnson Panjaitan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178760/anies_baswedan-FcV8_large.jpg
Kabar Duka, Ki Anom Suroto Dalang Legendaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement