KPU Undang Jokowi dalam Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno terbuka penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres terpilih 2024-2029, Rabu (24/4/2024) hari ini.

Anggota KPU RI, August Mellaz menyebutkan, rapat pleno terbuka itu akan digelar mulai pukul 10.00 WIB.

“Kalau durasi waktunya itu tidak terlalu ketat, yang jelas ada prosedur-prosedur yang kami lakukan. Yang jelas besok itu pembacaan penetapan itu pasti ada berita acara yang kami data mulai teng jam 10.00 WIB,” kata August Mellaz kepada wartawan.

Di sisi lain, Anggota KPU RI, Idham Holik menyebutkan, pihaknya juga mengundang seluruh pejabat tinggi seperti Ketua MPR hingga pimpinan partai politik (parpol).

“Kami mengundang Ketua MPR, Ketua DPR dan pimpinan lembaga negara lainnya, serta kami mengundang bapak Presiden (Joko Widodo),” ungkap dia.

Idham menambahkan, pihaknya juga mengundang seluruh pimpinan partai politik, capres-cawapres dari nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam acara tersebut.