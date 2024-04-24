Tim Hukum AMIN: NasDem Itu Sudah Mau Berkoalisi dengan Prabowo

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno khawatir, debat panas tim kuasa hukum para kandidat Pilpres 2024 terkait dugaan kejanggalan pelaksanaan pemilu akan sia-sia. Kekhawatiran itu, muncul bila para partai politik yang mendukung kubi 01 dan 03 akan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran.

"Secara politik saya khawatir, ini kan yang ramai hanya tim kuasa hukum yang saling tuding siapa yang benar. Nanti para politisi dan ketum-ketum partainya mendukung capres dan cawaprss yang dinilai menang dari kecurangan untuk menjadi bagian koalisinya," kata Adi dalam talkshow Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (23/4/2024) malam.

Adi melihat, sudah ada kecenderungan sejumlah partai politik yang gabung ke koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Kalau membaca iman politik partai2 yang kalah 1 dan 3, ada kecenderungan mereka punya intensi untuk menjadi bagian dari (koalisi presoden terpilih) itu," tutur Adi.

Adi pun khawatir, keyakinan pelaksanaan pemilu curang itu hanya tidak akan menjadi prinsip. Bila meyakini pemilu curang, Adi menegaskan, haram hukumnya bagi partai pendukung 01 dan 03 berkoalisi dengan Prabowo-Gibran.

"Problemnya adalah, ketika ada tawaran menjadi bagian koalisi dari Prabowo dan Gibran, iman politik mereka goyang-goyang coba bayangkan. Jadi tuduhan kecurangan hanya ada di bibir. Rakyat itu dibodohi, diadu domba demi kepentingan mereka," tutur Adi.

"Oleh karena itu, kita hitung ini partai pendukung 1 dan 3, kita hitung dari sekarang, kira-kira partai yang mana pertama kali menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran," tegasnya.

Merespons itu, Anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Refly Harun menyebut, Partai NasDem sudah ingin berkoalisi dengan Prabowo-Gibran. Diketahui, NasDem sendiri merupakan salah satu partai pendukung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

"Enggak perlu susah-susah. NasDem itu sudah mau berkoalisi," kata Refly sembari tertawa.