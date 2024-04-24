Roy Suryo soal Sirekap Bakal Dipakai di Pilkada 2024: KPU Koppig

JAKARTA - Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen, Roy Suryo menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) koppig lantaran bakal memakai Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Istilah koppig memiliki arti bebal, keras kepala alias sulit untuk dinasehati atau diberitahu.

"Istilah Koppig sekarang tampaknya cocok dialamatkan kepada KPU yang dalam keterangannya kemarin (Selasa, 23/04/24) tanpa malu berujar kami akan menggunakan Sirekap," terang Roy dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024).

Menurutnya, KPU sulit diberi tahu lantaran akan memakai Sirekap kembali pada Pilkada 2024. Apalagi, kata Roy, banyak saran agar Sirekap diperbaiki.

"Secara teknis banyak sekali hal yang harus dibenahi agar tidak digunakan lagi sebagai alat kecurangan bahkan diindikasikan kejahatan Pilkada sebagaimana Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung secara kontroversial sebelumnya," ucap Roy.

Roy berkata, banyak pemerhati IT seperti dirinya, Leony Lidya MT, Hairul Anas Suaidi, Akhmad Syarbini, Akhmad Akhyar Muttaqin, Yudi Prayudi dan Naskah Affidafit menyampaikan bahwa Sirekap tak layak digunakan.

"Mengapa demikian? Karena secara de facto juga sebagian sudah de jure, Sirekap telah membuat banyak Kebohongan yang berani dilakukan dengan vulgar oleh KPU, diantaranya adalah soal Cloud-Server di Aliyun Computing Alibaba.com yg sebelumnya tidak diakuinya bahkan berani Preskon di depan wartawan," ucapnya.

"Di samping itu, Sirekap sampai dengan distop tanpa alasan dan sudah dikatakan selesainya Pemilu kemarin tidak pernah dipublikasikan sertifikasi dan Hasil Audit Forensik Independen yang seharusnya sudah dilakukan semenjak sebelum digunakan," imbuhnya.