INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jenazah Mooryati Soedibyo, Pendiri Mustika Ratu Disemayamkan di Rumah Duka Menteng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:20 WIB
Jenazah Mooryati Soedibyo, Pendiri Mustika Ratu Disemayamkan di Rumah Duka Menteng
Mooryati Soedibyo (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka kembali menyelimuti bangsa Indonesia. Kali ini, Mooryati Soedibyo dikabarkan meninggal dunia. Mooryati sendiri merupakan Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2004-2009 sekaligus pendiri Mustika Ratu.

"Telah berpulang ke pangkuanNYA, Ibu DR.H.BRA. Mooryati Soedibyo pada hari Rabu, 24 April, jam 01.00 WIB dini hari," kata mantan Duta Besar Selandia Baru, Tantowi Yahya dalam akun Instagramnya @tantowiyahyaofficial dikutip, Rabu (24/4/2024).

Dari informasi yang diterima, jenazah Mooryati akan disemayamkan di rumah duka Jalan Mangunsarkoro no 69, Jakarta-Pusat, Menteng, Jakarta Pusat. Perempuan kelahiran 5 Januari 1928 tersebut akan dimakamkan di Tapos, Bogor.

Di mata Tantowi, sosok Mooryati merupakan perempuan pengusaha yang visioner, politisi dan tokoh jamu tradisional. Jamu ramuannya yang berasal dari resep Kerajaan Surakarta, kata Tantowi telah memberikan banyak manfaat bagi kesehatan masyarakat dan juga telah mengharumkan nama Indonesia di luar negeri.

"Saya berhutang budi kepada bu Mooryati karena sekian tahun dilibatkan dalam acara Pemilihan Puteri Indonesia dan beberapa kali mewakili beliau sebagai Ketua Yayasan Puteri Indonesia dan pemegang lisensi Miss Universe di Indonesia dalam berbagai pertemuan di luar negeri," terang Tantowi.

(Arief Setyadi )

      
