HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Lengkap Tentara AS yang Ditemukan Meninggal di Hutan Karawang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:42 WIB
Kronologi Lengkap Tentara AS yang Ditemukan Meninggal di Hutan Karawang
Ilustrasi kronologi lengkap tentara AS (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kronologi lengkap tentara AS yang ditemukan meninggal di hutan Karawang. Pasalnya, dia diketahui sempat dilaporkan hilang usai terpisah dari rombongan.

Sayangnya, korban dikabarkan ditemukan malam hari dalam kondisi meninggal dunia. Diduga meninggalnya dikarenakan serangan jantung.

Berikut kronologi lengkap tentara AS (Amerika Serikat) yang ditemukan meninggal di hutan Karawang:

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugraha Gumilar menjelaskan tentara itu awalnya melakukan survei ke lokasi pendaratan terjun payung untuk latihan Super Garuda Shield (SGS) pada Senin (22/4).

Namun tentara itu lalu tidak kembali ke titik awal, sehingga dinyatakan hilang.

Ditunggu kembali, enggak balik-balik. Enggak kembali ke titik awal. Itu kan emang jauh-jauh ya, itu luas tempat pendaratan. Meninjau gitu. Enggak kembali ke titik awal," katanya.

Saat hilang dia tidak kembali ke titik awal usai mengecek lokasi pendaratan. Pengecekan memang dilakukan terpisah antaranggota dan tidak bergerombol.

"Iya, survei dari pagi sampai sore, survei tentang tempat pendaratan pasukan penerjunan, disebar di daerah penerjunan, diukur jarak semuanya. Ditunggu kembali, ga balik-balik. Ga kembali ke titik awal," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
